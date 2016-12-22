Куба призвала США «не политизировать» ситуацию с «акустическими атаками»

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья призвал США «не политизировать» ситуацию с «акустическими атаками» на американских дипломатов в Гаване и присоединиться к расследованию инцидента. Об этом он заявил в ходе выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Reuters.

«Расследование с целью прояснения этого вопроса продолжается, и для того, чтобы получить результат, нам важно рассчитывать на сотрудничество с властями США. Было бы печально, если бы вопрос такого характера политизировался», — сказал Парилья.

По его словам, правительство Кубы приняло все необходимые меры для проведения расследования «таинственного происшествия» на высшем уровне. Однако источник агентства в кубинском правительстве сообщил, что США не предоставили Кубе никаких доказательств нанесенного американским дипломатам вреда от «акустических атак». Он отметил, что кубинским медикам также запретили обследовать представителей дипмиссии США на острове.

В августе 2017 года стало известно об «акустических атаках» на американских дипломатов на Кубе. По данным Госдепартамента США, в результате атак пострадали по меньшей мере 16 человек, у них появились проблемы с нервной системой. В США расследованием этого дела занялось ФБР.

Пять республиканских сенаторов в сентябре 2017 года написали письмо к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой выслать из США всех кубинских дипломатов и объявить их персонами нон грата. Кроме того, они порекомендовали закрыть посольства США в Гаване, если кубинские власти «не предпримут каких-либо ощутимых действий» по делу об «акустических» атаках в Гаване. В свою очередь, Тиллерсон заверил, что вопрос о закрытии диппредставительства США на Кубе «находится на рассмотрении».