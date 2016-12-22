В Египте умер экс-лидер группировки «Братья-мусульмане»

Бывший верховный наставник запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» Махди Акеф умер в одной из больниц в столице Египта Каире. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

Акефу было 89 лет, он умер «после продолжительной борьбы с болезнью». Экс-лидер группировки был переведен в больницу из тюрьмы «по состоянию здоровья». Акеф был верховным наставником группировки с января 2004 года по январь 2010 года. В 2013 году Акефа арестовали на следующий день после отставки Мухаммеда Мурси, который занимал тогда пост президента Египта.

Мурси был председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована «Братьями-мусульманами». После военного переворота в Египте в июле 2013 года Мурси был отстранен от власти. В конце 2013 года египетские власти объявили группировку «Братья-мусульмане» террористической организацией. В 2015 году Акеф был приговорен к пожизненному заключению вместе с другими лидерами «Братьев-мусульман». Мурси изначально приговорили к смертной казни в мае 2015 года, однако в июне 2016 года суд изменил приговор и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.