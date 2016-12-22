Собянин предложил обязать интернет-агрегаторы работать с легальными такси

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением законодательно обязать интернет-агрегаторы работать только с легальными сервисами такси. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета в Ульяновске, посвященном комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах России. Сообщение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Собянина, количество легальных такси в столице за последние годы увеличилось в восемь раз. «Только в Москве работают около 100 тысяч таксистов, и этот процесс в настоящее время, можно сказать, стабилизировался» — отметил мэр. Он добавил, что властями города были полностью урегулированы требования к таксистам «по цвету, по качественным характеристикам машин, по обеспечению системой ГЛОНАСС и системой слежения».

В марте 2017 года в столичном департаменте транспорта сообщили РБК, что в 2016 году в Москве суточное количество клиентов такси превысило 528 тыс. человек. В 2015 году услугами такси пользовались 260 тыс. человек в сутки. Общее количество клиентов такси в 2016 году составило 212 млн человек.

Время подачи машины как в 2015, так и в 2016 году осталось в пределах семи минут. В департаменте отметили, что это «один из лучших показателей в мире». По данным на 1 января 2017 года в Москве действовало 74 тыс. лицензий, в 2016 — около 14 тыс., в 2015 — 9,6 тыс. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в августе 2016 года сообщал, что на интернет-агрегаторы приходится 85% от всех поездок на такси в столице.

Собянин на заседании президиума Госсовета также отметил, что некоторые водители такси ранее были осуждены за тяжкие преступления. «Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю», — добавил мэр. По его словам, для таких людей необходимо ввести «запрет на работу» на законодательном уровне.

Кроме того, он выступил с предложением конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. По его словам, такие меры позволили бы «в кратчайшие сроки навести на этом рынке порядок и вообще снять проблему нелегальных перевозок».