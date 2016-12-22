Лавров пообещал дать ответ на попытки помешать борьбе с боевиками в Сирии

Россия донесла до США, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без ответа. Об этом на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление было сделано во время встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров отметил, что российская сторона регулярно поддерживает контакт с Госдепартаментом США и Пентагоном. «Мы ясно дали понять, что, если с территорий, которые близки к американским «друзьям» или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции» — подчеркнул министр.

Лавров во время беседы с Муаллемом оценил возможность встретиться и «сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбе с терроризмом». Он также отметил важность восстановления «национального диалога с прицелом на дальнейшие шаги» на фронтах борьбы с боевиками.

Глава МИД России назвал «весьма впечатляющими» успехи правительственных войск Сирии, которых они добились при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России, «особенно в Дейр-эз-Зоре». По его словам, военные успехи внесли «решающий вклад» в победу над «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Накануне 21 сентября Россия по спецканалу связи передала США сообщение, в котором говорилось о жестком пресечении попыток бойцов сирийской оппозиции обстреливать российских военнослужащих и правительственные войска Сирии под Дейр-эз-Зором.

По словам официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, огневые точки бойцов Сирийских демократических сил будут «подавляться всеми имеющимися средствами поражения». Конашенков сообщил о двух случаях «массированного огня» из минометов и реактивной артиллерии. Огонь был открыт из районов на восточном берегу Евфрата, где расположены силы сирийской оппозиции и военнослужащие американских спецподразделений.

Тогда же 21 сентября стало известно, что представители российского и американского командования провели встречу в текущем месяце, чтобы избежать случайных инцидентов в ходе борьбы с боевиками ИГ. По словам представителя антитеррористической коалиции во главе с США Райна Диллона, это была первая подобная встреча. Он отметил, что стороны представили друг другу карты и графики с расположением войск.

Генштаб России 20 сентября заявил, что взвод российской военной полиции в составе 29 человек был заблокирован группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе. Этот город является зоной деэскалации сирийского конфликта. Отряд полицейских был деблокирован при помощи штурмовиков Су-25 ВКС России. В Минобороны подчеркнули, что наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

В свою очередь, В Пентагоне отвергли обвинения Генштаба и назвали заявление ведомства «безосновательным». Конашенков 21 сентября сообщил, что сирийский город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден в ближайшую неделю. В настоящий момент сирийские войска контролируют 85% территории города.