Военные России и Швеции создали канал связи на время учений на Балтике

В связи с проводящимися в районе Балтики военными учениями вооруженных сил России и Швеции стороны договорились о создании канала прямой телефонной связи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.
Связь военное командование двух стран договорилось поддерживать на время военных учений «Запад-2017» (завершились 20 сентября) и «Аврора-2017 (учения шведской армии, которые продлятся до 29 сентября). «Принято решение позитивно отреагировать на предложение Объединенного штаба операций Главного командования Вооруженных Сил Королевства Швеции об установлении канала прямой телефонной связи для предотвращения возникновения инцидентов в Балтийском регионе», — сообщили в Минобороны.
Российское военное ведомство подчеркнуло, что выступает за «исключение недоразумений при осуществлении военной деятельности в Балтийском регионе». При этом Минобороны не исключило, что канал связи сохранится и после завершения учений. «Решение будет принято с учетом динамики развития российско-шведских отношений», — пояснили в Минобороны.
Учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии. Их морская составляющая прошла на Балтийском море. Так, 17 сентября летчики Балтфлота отработали уничтожение подлодки условного противника.