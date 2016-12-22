Украина назвала Бабкину, Шуру и Стаса Пьеху угрозой нацбезопасности

Украина внесла в список артистов, угрожающих национальной безопасности, певицу Надежду Бабкину, певцов Александра Медведева, известного как Шура, и Стаса Пьеху. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры Украины.

​Как отмечается в приказе украинского Минкульта, перечисленные лица были внесены в список по представлению Службы безопасности Украины.



В черный список, в частности, попали российский режиссер Станислав Говорухин, сербский режиссер Эмир Кустурица, российские актеры Андрей Мерзликин, Алексей Панин и Дмитрий Певцов.



Кроме того, угрозой национальной безопасности Украины признан американский актер Стивен Сигал, имеющий также российское гражданство. Также в список были внесены скульптор Зураб Церетели и российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе.

На Украине составлены два списка деятелей культуры — черный и белый. В первый из них включены артисты, певцы и другие деятели культуры, которые, по мнению украинских властей, «представляют угрозу национальной безопасности». В том числе в него были внесены Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Олег Газманов, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. В белый список включаются те деятели культуры, которые поддерживают целостность Украины. По мнению Киева, к ним относятся Андрей Макаревич, Земфира, Юрий Шевчук, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова и Валентин Гафт.