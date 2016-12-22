Пожар близ зоопарка в Ростове-на-Дону перекинулся на частный сектор

Пожар в Октябрьском районе Ростова-на-Дону перекинулся на хозяйственные постройки в частном секторе. Информацию об этом подтвердили РБК в региональном управлении МЧС.



Спасатели сообщили, что площадь пожара составляет порядка 3 тыс. кв. м.

Сообщение о возгорании сухой травы возле зоопарка поступило в МЧС около 16:30. Вскоре огонь начал быстро распространяться.



Как пишет местный портал 161.ru, ситуацию усугубили сильные порывы ветра, способствующие продвижению пламени. На место пожара, по словам очевидцев, были направлены два вертолета и пожарный поезд. Жителей частного сектора в районе пожара спасатели эвакуировали. Оставшиеся жители начали помогать пожарным, поднося ведра с водой.



Из-за пожара дым охватил часть города. Очевидцы опубликовали видео пожара в соцсети «ВКонтакте».





Видео: Victor Eroshenko / VK

Фотографии, на которых виден масштаб пожара, также опубликовал телеканал «Дон-ТР».

Всего к настоящему моменту в ходе пожара сгорели два нежилых дома и сарай. Как уточнили в МЧС, сгорел склад — цех по производству пластиковых окон площадью 100 кв. м. К 19:30 мск пожарным удалось локализовать пожар. Угроза того, что огонь перекинется на жилые дома, ликвидирована.

Пожар близ зоопарка в Ростове стал очередным масштабным возгоранием в этом городе. Накануне, 21 сентября, в Ростове-на-Дону сгорело здание десятиэтажной гостиницы, в результате чего погибли два человека. Другой крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону в августе. Тогда огонь уничтожил 120 частных домов, один человек погиб. Как утверждали местные жители, до этого поджогом им угрожали риелторы. Внимание на произошедшее обратил президент Владимир Путин, поручивший правоохранительным органам провести тщательное расследование обстоятельств пожара.