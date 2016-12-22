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Путин в поздравлении сравнил СК с канцеляриями времен Петра I
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Путин в поздравлении сравнил СК с канцеляриями времен Петра I
Общество, 19:31
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Путин в поздравлении сравнил СК с канцеляриями времен Петра I

В видеообращении по случаю юбилея Следственного комитета (СКР) президент России Владимир Путин поздравил ведомство с десятилетием его работы. Глава государства заявил, что СК продолжает традиции следственных органов, появившихся в России более трех веков назад. Слова президента процитировала пресс-служба СКР.

«Сегодня ваше ведомство сохраняет и продолжает лучшие исторические традиции органов предварительного следствия», — сказал президент, напомнив о создании майорских следственных канцелярий при Петре I.

Путин подчеркнул, что, как и в петровское время, к работникам следствия предъявляются самые высокие требования. «Здесь нужны: честность, профессиональная хватка и проницательность. И, конечно, глубокие твердые юридические знания», — заявил глава государства. Путин назвал СКР «одним из ключевых звеньев всей правоохранительной системы», особо отметив его вклад в борьбу с коррупцией и защиту прав граждан.

Следственный комитет был выделен из состава органов прокуратуры в 2007 году. Самостоятельной структурой ведомство стало в 2011 году. При этом свою историю его работники возводят к указу Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.Волконского» от 25 июля 1713 года. В связи с этим 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Позднее, 9 декабря 1717 года, император подписал указ о создании системы следственных канцелярий для всей России.

Теги: Владимир Путин , СКР , Петр I
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