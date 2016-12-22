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Роднянский выбрал фаворита из двух своих выдвинутых на «Оскар» фильмов
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Роднянский выбрал фаворита из двух своих выдвинутых на «Оскар» фильмов
Общество, 19:11
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Роднянский выбрал фаворита из двух своих выдвинутых на «Оскар» фильмов

Продюсер Александр Роднянский на премии «Оскар» будет «болеть» за фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом он рассказал в беседе с РБК, комментируя выдвижение от России этой ленты на премию «Оскар». Роднянский выступил продюсером двух фильмов, которые претендуют на «Оскар»: «Нелюбовь» Звягинцева и «Реквием по госпоже Ю» серба Бояна Вулетича (он был выдвинут на соискание премии в начале сентября, сообщал 2 сентября сербский государственный телеканал РТС).

«При всей моей симпатии к молодому сербскому режиссеру Вулетичу и уважению за проделанную работу над фильмом «Реквием по госпоже Ю», для меня принципиальным было есть и будет работа с Андреем Звягинцевым и фильмом «Нелюбовь» — это плод трехлетних усилий. Для меня это часть жизни», — сказал он.

По словам Роднянского, «Нелюбовь» — это «фильм о любви, об отношении к семье, об отцах и детях — ничего более универсального вообще нет». «Фильм регулярно участвует во всех кинематографических событиях мира, и аудитория чувствует себя частью этой истории», — сказал продюсер. Он отметил также, что «в картине нет ничего специфически российского, притом что это очень российская картина большого русского художника».

На вопрос РБК о конкурентах фильма «Нелюбовь» Роднянский ответил, что большую конкуренцию могут составить фильмы «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, «Фокстрот» израильского режиссера Самуэля Маоза, фильм «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, а также фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца».

Роднянский выступал продюсером 77 фильмов, сериалов и передач, в том числе кинолент «Дуэлянт», «Левиафан», «Сталинград», сериалов «Бесы», «Папины дочки», «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». Среди его режиссерских работ — документальные фильмы «Усталые города», «Миссия Рауля Валенберга», «Прощай, СССР» и короткометражки «Свидание с отцом» и «Безумно красивые».

В четверг, 21 сентября, сообщалось, что российским претендентом на «Оскар» от России станет фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лента до этого получила приз жюри Каннского кинофестиваля и была названа лучшей на кинофестивале в Мюнхене.

Как рассказал в беседе с РБК российский режиссер Александр Сокуров, его не удивило, что на «Оскар» был выдвинут фильм, который продюсирует Роднянский, потому что он давно «в американском кино и втягивает Звягинцева». Сокуров выразил надежду, что Звягинцев получит когда-нибудь «Оскара». «Но будет ли это художественным развитием? Я очень сомневаюсь», — заметил он.

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, который также мог стать претендентом на «Оскар», назвал ленту Звягинцева «хорошим выбором». Он рассказал, что смотрел «Нелюбовь» два раза. «Его можно смело рекомендовать на премию», — сказал Учитель.

Теги: кино , Андрей Звягинцев , Александр Роднянский
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