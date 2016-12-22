Автор памятника Калашникову описал технологию удаления немецкого чертежа

Плиту со схемой штурмовой винтовки Хуго Шмайссера демонтировать с памятника Михаилу Калашникову не будут. Об этом РБК сообщил автор скульптуры Салават Щербаков, рассказывая о технических особенностях удаления чертежа штурмовой винтовки Sturmgewehr 44 с барельефа монумента.

По его словам, будет сниматься гравировка, а затем будет восстанавливаться цвет поверхности, то есть чертеж станет невидимым. В дальнейшем, если историки сочтут правильным, то будет внесен тот чертеж, который нужен», — добавил Щербаков, отказавшись уточнить РБК даты проведения работ.

Ошибку на барельефе заметил в четверг, 21 сентября, военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок. Он сообщил, что на барельефе изображена схема штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, которая была разработала в нацисткой Германии.

В пятницу автор памятника Щербаков заявил, что схема, изображенная на барельефе, была найдена в интернете. Скульптор пояснил, что появление схемы немецкой винтовки не имеет «политической подоплеки».

Как рассказала РБК руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова, чертеж немецкой винтовки будет в ближайшее время убран.