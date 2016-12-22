Путин выступил за внедрение цифровых технологий в транспортную сферу

В пассажирские перевозки должны внедряться цифровые технологии для борьбы с нарушениями в этой сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что государство должно сформировать стратегическое видение тех технологий, которые смогут изменить сферу перевозок. «Прежде всего имею в виду освоение более экологичных и экономически выгодных технологий, использование новых источников энергии и распространение беспилотных транспортных средств», — сказал президент.

По мнению главы государства, новые технологии могут помочь в борьбе с нелегальными перевозчиками и упростить контроль над перевозкой пассажиров. «В целом надо шире использовать цифровые технологии для учета, планирования, контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчетов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом — он наносит реальный ущерб этому сегменту экономики», — заявил президент.

Еще одним возможным направлением применения цифровых технологий он назвал дистанционный контроль медицинских показателей водителей и технический контроль.

При этом Путин рассказал участникам Госсовета о своем визите в штаб-квартиру компании «Яндекс», занимающейся подобными исследованиями. «Я вчера в «Яндексе» был (можно поздравить их с юбилеем еще раз) — там ребята, молодые специалисты, разрабатывают очень эффективные современные способы и беспилотных транспортных средств, и контроля за физическим состоянием водителей», — рассказал глава государства.

Президент посетил штаб-квартиру «Яндекса» 21 сентября. Сотрудники компании продемонстрировали ему беспилотный автомобиль собственной разработки и голосовой помощник «Алиса», с которым у президента завязался диалог.