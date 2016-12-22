Путин раскритиковал организацию региональных общественных перевозок

В России регионы и муниципалитеты часто не согласуют между собой схему работы общественного транспорта, в итоге до отдельных населенных пунктов «не добраться вообще». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по развитию пассажирских перевозок, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, в российских регионах «пока не сформирован комплексный подход к выполнению требований» к перевозкам пассажиров. Каждый субъект в стране по-своему занимается развитием общественного транспорта, а «действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются».

Путин добавил, что в некоторых регионах нет регулярных рейсов, где-то дублируются маршруты или процветает серый бизнес.

Российский лидер сообщил, что нужны системные подходы к комплексному развитию пассажирских перевозок в стране, чтобы связать постоянными маршрутами каждый поселок и населенный пункт региона. Он уточнил, что нужно создать современную инфраструктуру, убрать «узкие места», существовавшие десятилетиями, так, как это было сделано с достройкой крупных мостовых переходов, мостов, которые начали строить еще во времена СССР, а потом приостановили.

Он отметил, что из числа этих «недостроев» были завершены 22 моста, один из которых находится в Ульяновске (Президентский мост). Его длина составляет 5825 м, длина мостового перехода — около 13 км. Его начали строить в 1985 году, потом приостановили, а в 1995 году проект заморозили. Строительство было возобновлено в 2006 году и закончилось спустя три года.

«Такого мы никогда не должны в будущем допускать», — подчеркнул президент.