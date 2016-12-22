В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько торговых центров

В Москве в пятницу, 22 сентября, эвакуируют шесть торговых центров из-за анонимных звонков о заложенной в них взрывчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Неизвестный в 16:30 мск сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательных центрах «Авентура», «Варшавский», «Новоясеневский», «Московский», «Алтуфьевский» и «Глобал Сити». Помещения проверят кинологи с собаками.

В 16:15 мск поступил звонок о минировании в столичном ТЦ «Мариэль», началась эвакуация, рассказал РБК работник торгового центра. «Звонок поступил в администрацию ТЦ, полиция приехала через пять минут», — уточнил собеседник РБК.

В администрации ТЦ «Мариэль» подтвердили РБК, что торговый центр эвакуировали. На вопрос, поступал ли им звонок о минировании, собеседница РБК ответила: «Мы сейчас в такой суете, все уходим отсюда».

Ранее в пятницу в Москве из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы управы 11 районов: Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный, Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево, Войковский, Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский. В настоящее время эвакуация завершена.

Источник ТАСС рассказал, что сообщения о заложенных бомбах поступили в участки мировых судов под номерами: 234, 237, 238 и 239. Также сообщения о минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ «Савелки» в Зеленограде.

По данным ТАСС, среди «заминированных» объектов были ТЦ «Золотой Вавилон» в Ясеневе, управы районов Северное Чертаново и администрация района Алтуфьево, а также ГБУ «Жилищник» Савеловского района.