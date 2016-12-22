Госдума одобрила повышение штрафа за отказ уступать дорогу пешеходам

Госдума приняла во втором чтении проект закона, который повышает с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. возможный штраф для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснило агентство, для повышения штрафа планируется внести поправки в ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Согласно поправкам, штраф будет варьироваться между 1,5 тыс. и 2,5 тыс. руб. Необходимость повышения штрафа объясняется в пояснительной записке к документу «неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с агентством отметил, что по сравнению с девяностыми годами ситуация в этом плане улучшилось. В то же время это говорит о том, что «ужесточение штрафов себя оправдало». «Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы», — прокомментировал Исаев актуальную ситуацию на дорогах.



Правительство предложило Госдуме повысить штраф за отказ пропускать пешеходов в феврале. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы. Ужесточение мер по отношению к водителям объяснялось ростом числа ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В 2015 году произошло 19 тыс. 779 подобных ДТП, их жертвами стали 1233 человека, еще 19 тыс. 576 получили ранения. В то же время в 2014 году, отмечают авторы законопроекта, было 19 тыс. 392 таких ДТП. В них погибли 1236 человек, пострадали 19 тыс. 194 человека. Авторы законопроекта заявили, что его одобрение «положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения».





