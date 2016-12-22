Опубликовано видео спуска на воду атомного ледокола «Сибирь»

В социальных сетях появилось видео спуска на воду мощнейшего в мире атомного ледокола «Сибирь». Его опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Судно водоизмещением 33,5 тыс. т и длиной 173,3 м по специальным рельсам было спущено на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября. «Ура нашим корабелам! И ура всем, кто занят такой важной и нужной работой, как освоение Русского Севера и обустройство Северного Морского Пути!» — прокомментировал это событие Ревенко.

Видео: Евгений Ревенко / Facebook

Еще одно видео, снятое на Балтийском заводе, было опубликовано информационным агентством «Би-порт». На нем спуск судна запечатлен с воздуха.

Видео: ИА Би-порт / YouTube

Ледокол «Сибирь» был заложен в мае 2015 года. После спуска на воду корабелы продолжат его достройку. Привести ледокол к полной готовности планируется к 2020 году. Корабль будет оборудован двумя реакторами РИТМ-200, мощность каждого составляет 55 МВт. Реакторы уже изготовлены на предприятии в Нижнем Новгороде. «Сибирь» сможет преодолевать льды толщиной до 2,9 м.

Ледокол проекта ​22220 должен прийти на смену выведенному из эксплуатации советскому атомному ледоколу «Сибирь» 1977 года постройки. В 2016 году он был отправлен на утилизацию.