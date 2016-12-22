Минздрав Башкирии обязали обеспечить льготника лекарствами на 22 млн руб.

Кировский районный суд Уфы обязал министерство здравоохранения Башкирии обеспечить мужчину, у которого диагностировано редкое заболевание, медикаментами стоимостью 22 млн руб. в год. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте республиканской прокуратуры.

По заключению докторов мужчине требуется непрерывная терапия с использованием препарата, однако он не мог купить его за свой счет и обратился в прокуратуру. После этого надзорный орган подал иск в Кировский районный суд Уфы.

По информации прокуратуры, 33-летний житель города Бирска более пяти лет страдает болезнью, которая входит в список орфанных (редких) заболеваний. По закону, он имеет право получать лекарства бесплатно.

Несмотря на это, республиканский Минздрав не предоставлял больному нужных препаратов по причине «недостаточного финансирования» министерства.

В мае в Госдуму был внесен проект закона о субсидиях на лекарства из региональных бюджетов. Согласно законопроекту, государство должно компенсировать 90% от стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств россиянам, чей прожиточный минимум составляет 9691 руб. Если доход гражданина ниже прожиточного минимума, сумму компенсации должны увеличить.

В конце июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со ссылкой на договоренность с российским премьером Дмитрием Медведевым заявила «РИА Новости», что Минздрав начнет закупать лекарства для лечения мукополисахаридоза и передавать их регионам.

По закону, за составление списка (.Xls) орфанных заболеваний, которые приводят к сокращению продолжительности жизни либо инвалидности, отвечает правительство России. Регионы должны сами финансировать лечение этих заболеваний. Ежегодно на лечение детей с мукополисахаридозом требуется в районе 5 млрд руб. Расходы на это в регионах требуют 60-80 млн руб. в год.

Матвиенко заявила, что с 2018 года в расходы на закупку таких лекарств будут осуществляться из федерального бюджета, и российский Минздрав будет «централизованно закупать лекарства» и передавать их в необходимом объеме регионам. Она отметила, что за счет закупок в больших объемах можно значительно снизить закупочную цену. По ее словам, Медведев предложение поддержал.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание вопросу о предоставлении бесплатных лекарств льготникам.