ФСИН пообещала до конца года открыть в Москве новый СИЗО

В Москве до конца 2017 года заработает новый следственный изолятор. Об этом заявил журналистам глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз, передает корреспондент РБК.

«Седьмой изолятор у нас находится в стадии строительства, объекты находятся на разной степени готовности. Например, корпус общежития, корпус хозяйственного обеспечения готовы на 100%, остальные корпуса — на 70–90%. Все в целом готово на 80%. Работы продолжаются, до конца года мы обязаны его [изолятор] ввести. Будем надеяться, что получится», — рассказал чиновник.

Запуск нового изолятора позволит частично решить проблему перенаселенности московских СИЗО, уточнил начальник УФСИН. «Изолятор по проекту рассчитан на 1000 человек, я округляю. Лимит московского управления — 8550 человек. А содержится у нас сейчас 10500, то есть [перелимит составляет] 2000 человек. Но это с учетом на нормы размещения — 7 кв. м на каждого заключенного. Однако действующая норма — 4 кв. м, так что мы если и окажемся в перелимите, то в совсем небольшом», — пояснил Мороз.

Мороз добавил, что проблему перенаселенности в следственных изоляторах обсуждают на совместных совещаниях с представителями следственных органов и судов. «Если мы замечаем человека, который слишком долго находится под стражей и с ним не проводится никаких следственных действий, мы доносим эту проблему до органов. Наш спецотдел дважды в месяц отправляет эти списки», — отметил он.

Глава УФСИН добавил, что в том числе благодаря этим мерам численность заключенных в Москве за год сократилась примерно на 1000 человек.

Сотрудники ФСБ 13 сентября задержали заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, курировавшего в ведомстве вопросы экономики и строительства.

На следующий день столичный Басманный суд арестовал Коршунова до 13 ноября по обвинению в растрате 160 млн руб. в рамках исполнения двух госконтрактов. Он организовал поставку топлива и продуктов для ФСИН по заведомо завышенным ценам.

Незадолго до задержания чиновника Счетная палата обнаружила, что ФСИН к текущему году не завершила запланированные строительные работы на общую сумму свыше 30,8 млрд руб. Соответствующий отчет Счетная палата опубликовала в конце августа.

В документе говорится, что ФСИН не выполнила федеральную целевую программу (ФЦП) развития тюремной системы. Отчет направили во ФСИН, Госдуму и Совет Федерации. В правоохранительные органы он не был послан.