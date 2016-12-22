Полиция нашла три интернет-магазина наркотиков на площадке RAMP

Полиция выявила три магазина, торговавших наркотиками на крупнейшей интернет-площадке RAMP (Russian anonymous marketplace). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, в состав межрегиональной организованной группы входили работники интернет-магазина под условным наименованием «AS». Они осуществляли сбыт наркотиков с использованием торговой интернет-площадки RAMP в закрытой сети Tor посредством тайников-закладок.

Волк отметила, что по данному делу задержаны восемь человек.

МВД 19 сентября заявило о ликвидации интернет-рынка RAMP (Russian anonymous marketplace). RAMP действовал в русскоязычном сегменте темного интернета (даркнета) TOR. Такое заявление ведомство сделало в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете.

В МВД отмечали, что правоохранители постоянно выявляют и пресекают деятельность «участников преступных группировок», занимающихся «распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».