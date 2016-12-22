В Коми на шахте с 263 горняками произошло задымление

В Коми на шахте «Воркутинская», где находились 263 горняка, произошло задымление, об этом РБК заявили в МЧС по республике.

По данным ведомства, это случилось около 12 часов по местному времени (совпадает с московским) в рельсовом треке шахты на глубине 780 м.

Эвакуированы были две шахты: «Воркутинская» и «Заполярная» — они связаны под землей. «Было незначительное задымление в районе изолирующей перемычки и рельсового штрека», — рассказали в МЧС.

Как сообщили РБК в компании «Северсталь», которой принадлежат шахты, все работники эвакуированы, пострадавших нет. Шахта «Заполярная» связана с «Воркутинской» единой вентиляционной сетью, пояснили в компании.

«В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники МЧС. Открытого горения в шахте нет. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме. Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС», — заключили в «Северстали».

Позднее со ссылкой на источник в экстренных службах республики ТАСС сообщил о том, что всего из двух шахт эвакуировали 461 человека. «По данным на 13:00 мск, на поверхность были подняты более 150 горняков», — уточнил источник агентства.



​Шахты «Воркутинская» и «Заполярная» принадлежат крупнейшему в России предприятию по добыче угля «Воркутауголь», которая в свою очередь относится к активам компании «Северсталь».

В конце февраля 2016 года на шахте «Северная», также принадлежащей предприятию «Воркутауголь», произошел выброс метана. В результате случившегося погибли 36 человек.