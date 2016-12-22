Актриса сериала «Возвращение Мухтара» попала в реанимацию

Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова госпитализирована в тяжелом состоянии и находится в реанимации в Боткинской больнице. Об этом рассказала РБК директор актерского агентства «Март» Нелли Журбенко.

«Она упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание», — пояснила она. По словам Журбенко, агентство «Март» и Министерство культуры совместно собираются открыть счет, чтобы помочь Юнниковой деньгами, которая «живет со своей мамой и ребенком». «Она ничем не болела, она здоровая молодая женщина», — добавила Журбенко.

На вопрос РБК о состоянии актрисы менеджер актерского агентства «Март» Альбина Антипенко ответила: «Сейчас мы [сотрудники агентства] поедем к ней в больницу и узнаем, как она себя чувствует».



Как сообщает РЕН ТВ, актриса находится в коме, у нее было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг.



Наталья Юнникова снималась в российских сериалах. В семи сезонах сериала «Возвращение Мухтара» она сыграла Василису Михайлову. Кроме того, Юнникова была задействована в таких сериалах, как «Татьянин день», «Паутина», «Огни большого города».