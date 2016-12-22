Синоптики пообещали москвичам теплые выходные без осадков

В выходные в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом заявила РБК пресс-секретарь Росгидромета Ирина Сметанина.

По ее словам, в субботу, 23 сентября, в столице ожидается плюс 15–17 градусов, по области — плюс 13–18 градусов. В ночь с субботы на воскресенье температура понизится до плюс 5–7 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, будет небольшая облачность. Воздух в Москве прогреется до плюс 15–17 градусов, в Подмосковье — до плюс 12–17 градусов. Осадков также не ожидается.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Александра Синенкова, в предстоящие выходные днем будет плюс 16–19 градусов. Также ожидается повышенное атмосферное давление.

«Давление выше климатической нормы на 11–13 мм ртутного столба. Среднее давление для Московского региона — 749 мм, а мы ожидаем 762 мм, это очень высокое давление», — подчеркнул собеседник РБК. Он добавил, что из-за того, что давление будет подниматься плавно, на состоянии метеозависимых людей это не скажется. ​

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ​пообещал москвичам теплую и солнечную погоду до конца сентября и прохладные ночи. По его словам, температура воздуха будет выше климатической нормы на 3–5 градусов.

В начале недели синоптики Росгидрометцентра сообщали, что бабье лето продлится в Москве до 25 сентября.