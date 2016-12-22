В Кремле отказались оценивать работу спецслужб при массовом «минировании»

В Кремле пока не готовы оценивать работу спецслужб в связи с массовыми сообщениями о «минировании» объектов по всей России, об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Полагаем, что пока соответствующие службы ведут необходимую работу, некорректно было бы давать какие-то оценки», — сказал он.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к неспособности спецслужб справиться с ситуацией с массовыми звонками о якобы заложенных взрывных устройствах.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, только за утро пятницы, 22 сентября, количество «заминированных» в Москве зданий достигло 20. Из всех этих зданий были эвакуированы около 4 тыс. человек. Сообщалось о «минировании» ТЦ «Золотой Вавилон» в Ясенево, ТЦ «Савелки» в Зеленограде, управы районов Северное Чертаново, Москворечье-Сабурово, Капотня, Рязанский, а также четырех мировых судов, ГБУ «Жилищник» Савеловского района и администрации Алтуфьевского района.

В четверг вечером, помимо прочего, эвакуировали ТЦ «Калужский», «Домодедовский», «Принц Плаза», «Капитолий» и «Азовский».

До этого сообщалось об эвакуации управ районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский и Кунцево. Всего на улицы вывели около 600 человек.

Также в четверг же после анонимного звонка проводилась эвакуация в офисе компании «Яндекс», куда ранее в этот день приезжал президент Владимир Путин.

Около двух недель в разных регионах России проходят эвакуации людей после анонимных звонков о «минировании». Такие сообщения поступали в экстренные службы — полицию и скорую помощь — более чем в 25 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Тюмени, Перми, Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Архангельске, Самаре и других городах.

Людей эвакуировали из торговых центров, школ, университетов, с вокзалов и аэропортов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Ни в одном из случаев угрозы взрыва не подтвердились. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, по состоянию на 20 сентября общий экономический ущерб только для одного ведомства от звонков о «минировании» составил около 1 млрд руб., сообщало агентство «Москва».

По факту анонимных звонков сотрудники ФСБ возбудили уголовное по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).