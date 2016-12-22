Избран новый мэр Симферополя

Игорь Лукашев, депутат парламента Крыма от партии «Единая Россия», избран новым мэром Симферополя, сообщается на сайте городской администрации.

Лукашев заявил, что цель его работы — превращение Симферополя в «настоящую столицу Крыма», для чего он планирует создать соответствующую программу и команду. Он отметил, что для этого есть «все возможности» — поддержка федерального центра и главы Крыма [Сергея Аксенова] и «понимание ситуации со стороны симферопольцев».

«Процессы будут эволюционные, а не революционные. Революций мы уже натерпелись», — добавил новый градоначальник.

Среди приоритетов Лукашев назвал работу по объектам федеральной целевой программы (ФЦП), строительство соцучреждений; решение транспортной проблемы в Симферополе, завершение ремонта на улице Толстова, благоустройство городских парков и скверов.

По информации издания «Крыминформ», за его кандидатуру во время сессии Симферопольского городского совета проголосовали 29 депутатов ​из 31.

Его конкурента, генерального директора Крымской информационной компании Максима Николаенко поддержал только один человек.

Игорь Лукашев родился в 1962 году в Симферополе. В 1985 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Являлся председателем комитета крымского Госсовета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Его предшественник на посту симферопольского мэра Геннадий Бахарев написал заявление об отставке по состоянию здоровья 29 августа. Заявления об увольнении по собственному желанию написали и два его заместителя — Александр Овдиенко и Юрий Тур.

Спустя два дня депутаты горсовета Симферополя досрочно прекратили полномочия градоначальника. Конкурс на замещение этой должности был назначен на 21 сентября.