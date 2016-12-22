Избран новый мэр Симферополя

Игорь Лукашев, депутат парламента Крыма от партии «Единая Россия», избран новым мэром Симферополя, сообщается на сайте городской администрации.
Лукашев заявил, что цель его работы — превращение Симферополя в «настоящую столицу Крыма», для чего он планирует создать соответствующую программу и команду. Он отметил, что для этого есть «все возможности» — поддержка федерального центра и главы Крыма [Сергея Аксенова] и «понимание ситуации со стороны симферопольцев».
«Процессы будут эволюционные, а не революционные. Революций мы уже натерпелись», — добавил новый градоначальник.
Среди приоритетов Лукашев назвал работу по объектам федеральной целевой программы (ФЦП), строительство соцучреждений; решение транспортной проблемы в Симферополе, завершение ремонта на улице Толстова, благоустройство городских парков и скверов.
По информации издания «Крыминформ», за его кандидатуру во время сессии Симферопольского городского совета проголосовали 29 депутатов из 31.
Его конкурента, генерального директора Крымской информационной компании Максима Николаенко поддержал только один человек.
Игорь Лукашев родился в 1962 году в Симферополе. В 1985 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Являлся председателем комитета крымского Госсовета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Его предшественник на посту симферопольского мэра Геннадий Бахарев написал заявление об отставке по состоянию здоровья 29 августа. Заявления об увольнении по собственному желанию написали и два его заместителя — Александр Овдиенко и Юрий Тур.
Спустя два дня депутаты горсовета Симферополя досрочно прекратили полномочия градоначальника. Конкурс на замещение этой должности был назначен на 21 сентября.