СК проверит изъятие детей у сделавшей операцию екатеринбурженки

Начата доследственная проверка правомерности действий органов опеки по изъятию двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказал местной жительнице Юлии Савиновских в опеке над двумя ее приемными сыновьями, после того как она сделала операцию по удалению груди, писал 21 сентября Znak.com. По словам родителей, в суде чиновники предоставили документы, в которых в качестве причины изъятия детей указали «расхождение интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна».

Женщина рассказала, что после трех родов и грудного вскармливания решила удалить молочные железы из-за неудобств, доставляемых слишком большим размером груди. Перед операцией она вела блог от лица выдуманного трансгендера, который хотел сменить пол. По словам женщины, так она пыталась психологически подготовиться к операции.

В августе представители органов опеки заявили о намерении забрать детей у Савиновских. Они объяснили, что узнали о сделанной женщиной «незаконной операции» и ее намерении «менять пол». Как сообщает Znak.com, на сайте «Усыновление в России» появилась информация о поиске новых родителей изъятым из семьи мальчикам.

По данным издания, семья Савиновских, из которой изъяли детей, является благополучной. В ней кроме двух приемных воспитываются еще двое родных детей.

Пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой пообещала изучить данную ситуацию, сообщает ТАСС.​ Уже запрошены решение суда и документы уполномоченных структур по этому делу. «Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей. Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба.