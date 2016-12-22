Фитнес-стартап обязали выплатить клиентам $940 тыс. «за ложные обещания»

Создатели американского фитнес-приложения Pact должны заплатить клиентам $940 тыс. «за ложные обещания», говорится в сообщении Федеральной торговой комиссии США.

Как сообщил регулятор, пользователи заключали соглашение с приложением. Оно предусматривало вознаграждение клиентов за определенное количество упражнений в неделю или штрафы от $5 до $50 за пропущенные занятия. Пользователи, выполнившие свое количество упражнений, должны были получить вознаграждение за счет тех, кто не смог выполнить «соглашение». На время упражнений пользователи должны были включать GPS, чтобы не обманывать приложение. Долг за невыполненные задания переносился на следующую неделю до тех пор, пока не будет выплачен, или пока не будут изменены недельные параметры количества упражнений.

В Федеральную торговую комиссию поступила жалоба от пользователей о том, что штрафы накладывались на них даже в случае успешного выполнения заданий, а в отдельных случаях продолжали начисляться даже после разрыва соглашения. Обнаружились и проблемы с GPS: один из пользователей приложения, офицер ВВС США пожаловался, что навигационная система не может распознать армейский спортзал, в котором он исправно выполнял задания. В результате на него накладывался несправедливый штраф. «К сожалению... приложение Pact не смогло выполнить свои обещания», — констатировал директор Бюро защиты потребителей Том Пол.

Федеральная торговая комиссия заключила, что создатели стартапа, зарегистрированного в Делавере, — Ифан Чанг и Джеффри Оберхофер — нарушают права потребителей. Комиссия постановила, что Pact должен выплатить около $940 тыс. за выполненные задания и вернуть $1,5 млн несправедливых штрафов. Выплата последней суммы приостановлена. Стартап должен выполнить данное предписание в течение 30 дней. Окончательно оно должно быть одобрено судом Западного округа Вашингтона.