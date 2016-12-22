Telia выплатит $965 млн по делу о взятках чиновнику в Узбекистане

Шведская телекоммуникационная компания Telia Company AB (TeliaSonera) выплатит штраф в $965 млн, чтобы урегулировать дело о коррупции, которое возбудили власти США, Швеции и Нидерландов. Об этом говорится на сайте компании.

Штрафы будут выплачены Министерству юстиции Соединенных Штатов, комиссии по ценным бумагам и биржам, а также прокуратурам Швеции и Нидерландов, занимавшимся расследованием.

Стокгольмская компания Telia, ценные бумаги которой торгуются в Нью-Йорке, «испортила прибыльный телекоммуникационный бизнес в Узбекистане» взятками, заявил порталу The Local действующий прокурор южного округа Нью-Йорка Джун Ким. По его словам, Telia и ее узбекская «дочка» Coscom LLC признали, что заплатили $331 млн чиновнику в Узбекистане, который был близким родственником высокопоставленного госслужащего и оказал влияние на орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль.



В рамках расследования дела о взяточничестве власти США обвинили Telia и Coscom LLC в нарушении закона об иностранной коррупции.

В 2012 году группа шведских журналистов выяснила, что TeliaSonera заплатила примерно $300 млн, чтобы выйти на рынок Узбекистана. Деньги перевели через компанию, которая была зарегистрирована на помощницу Гульнары Каримовой (старшей дочери являвшегося на тот момент президентом Узбекистана Ислама Каримова). Однако Каримова отрицала свою связь с TeliaSonera.

В 2012 году Нидерланды, Швейцария и Швеция, а в 2014 году и США начали расследование о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В США считают, что компании МТС и VimpelСom из России и TeliaSonera через подставные фирмы выплачивали взятки лицам, близким к Каримовой, чтобы попасть на рынок. В феврале 2016 года руководство VimpelCom признало факт дачи взятки «неназванному родственнику президента Узбекистана» и договорилось с властями и прокуратурой Нидерландов урегулировать претензии о коррупции. Компания пообещала выплатить $795 млн отступных, половину из которых получила голландская сторона.