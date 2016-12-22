Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе мобильного приложения и сайта

В работе мобильного приложения и онлайн-банка Райффайзенбанка возникли технические проблемы. Об этом РБК сообщили в кол-центре банка.
По словам сотрудника кол-центра, на работу приложения и системы авторизации онлайн-банка повлияла «общая техническая проблема».
«Проблема известная. Решается. В течение часа обещали устранить», — добавили в кол-центре.
Ранее на то, что в работе приложения и сайта банка есть проблемы, сообщали пользователи соцсетей.
Позже, к 11:20 мск, в пресс-службе Райффайзенбанка РБК сообщили, что работа онлайн-банка восстановлена. «Технические неполадки, которые наблюдались сегодня, полностью устранены», — отметили в пресс-службе.
Сбой в работе Райффайзенбанка произошел в конце июня. Тогда проблемы коснулись пользователей, по транзакциям которых Райффайзенбанк выступал банком-эквайером.