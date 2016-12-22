Набсовет X5 Retail Group одобрил выплату дивидендов в 25% чистой прибыли

Наблюдательный совет ретейлера X5 Retail Group утвердил дивидендную политику компании, установив минимальный уровень выплат акционерам в 25% консолидированной чистой прибыли.

В сообщении X5 отмечается, что выплаты в таком размере будут производиться в тех случаях, когда это позволит финансовое положение компании.

«Наблюдательный совет намерен рассмотреть возможность подготовки решения о выплате дивидендов по итогам 2017 года, руководствуясь новой дивидендной политикой», — пояснил председатель наблюдательного совета X5 Retail Group Стефан Дюшарм.