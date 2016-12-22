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СМИ узнали о задержании угрожавшего взрывом в метро Петербурга вымогателя
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СМИ узнали о задержании угрожавшего взрывом в метро Петербурга вымогателя
Общество, 10:57
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СМИ узнали о задержании угрожавшего взрывом в метро Петербурга вымогателя

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который вымогал $1 млн, угрожая взорвать метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, звонок с угрозами поступил в единую службу 112 в четверг, 21 сентября, около 13:00 мск. Отказавшийся представиться мужчина сообщил, что его просили передать информацию о том, что в петербургском метро произойдет взрыв, если через час не будет собран $1 млн.

Правоохранители смогли вычислить звонящего через несколько часов. Им оказался 33-летний житель Петербурга. После задержания он заявил, что позвонил из хулиганских побуждений, отмечает издание.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел теракт. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». В тот же день еще одну бомбу обезвредили на станции метро «Площадь Восстания». В результате теракта погибли 16 человек, включая исполнителя. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Катиба аль-Имам Шамиль», которая связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Как живет Петербург после взрыва в метро. Фотогалерея Еще 14 фото
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С 10 сентября в России идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в различные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Как сообщал источник РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. При этом ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.

 

Теги: метро , Петербург , взрыв , задержание
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