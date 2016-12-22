В Испании задержали подозреваемого по делу о терактах в Каталонии

В Испании задержали подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, сообщил глава Министерства внутренних дел Хуан Игнасио Зоидо на своей странице в Twitter.
«Гражданская гвардия задержала в провинции Кастельон марокканца, проживающего в Испании, за сотрудничество с террористической ячейкой, которая стоит за терактами в Барселоне и Камбрильсе», — написал Зоидо.
Два теракта с разницей в несколько часов произошли в Испании 17 августа. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Водитель фургона скрылся с места происшествия.
Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. При этом трое нападавших в Камбильсе были ликвидированы полицией на месте, а еще один позже скончался в больнице. Пятого нападавшего — марокканца Юнеса Абуяакуба, 1995 года рождения — полиция объявила в розыск. В полиции считают, что он был за рулем фургона, который въехал в толпу туристов на улице Рамбла ранее в тот же день.
21 августа испанская полиция отчиталась о ликвидации Абуяакуба.
Всего жертвами двух терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность за оба инцидента взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ.
В начале сентября МВД Испании отчиталось о том, что Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко провели совместную операцию и обезвредили террористическую ячейку, которая планировала организацию масштабных терактов.