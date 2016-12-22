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В Нью-Йорке задержали пять человек после инцидента во время речи Эрдогана

В Испании задержали подозреваемого по делу о терактах в Каталонии

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СМИ показали видео боя террористов с российским взводом в Сирии

Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО