В Минэнерго подтвердили передачу энергосетей Крыма новой госкомпании

Энергетическая инфраструктура Крыма, которая в настоящее время управляется принадлежащим республиканским властям предприятием, перейдет под контроль новой структуры — АО «Крымэнерго» со 100% долей участия государства в уставном капитале. Об этом РБК рассказал представитель Минэнерго.
По его словам, под ответственность нового предприятия передадут все объекты, эксплуатируемые ГУП «Крымэнерго», а также энергосети, которые будут построены в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
При этом Москва заключит специальное акционерное соглашение с крымскими республиканскими властями, которым закрепит особый порядок управления ценными бумагами АО «Крымэнерго» (доля республики в компании составит 25% плюс одна акция).
Представитель ведомства подчеркнул, что согласно постановлению правительства, в федеральную целевую программу были внесены изменения, которые предусматривают реализацию пяти дополнительных мероприятий, «направленных на устранение сетевых ограничений и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей» в Крыму. Из бюджета на дополнительные работы выделят 8,9 млрд руб.
В опубликованном 18 сентября проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы говорится, что Минэнерго планирует внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. В назначении указана федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года».
О том, что в Крыму планируется энергетическая реформа, которая предполагает создание контролируемой «Россетями» структуры для управления всей энергетической инфраструктурой, ранее 22 сентября сообщил со ссылкой на источник «Коммерсантъ».
Два источника РБК подтвердили, что от лица государства АО «Крымэнерго» будут управлять «Россети». Представитель энергохолдинга заверил, что такой проект серьезно обсуждается. От более детальных комментариев собеседник отказался.