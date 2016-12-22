В Минэнерго подтвердили передачу энергосетей Крыма новой госкомпании

Энергетическая инфраструктура Крыма, которая в настоящее время управляется принадлежащим республиканским властям предприятием, перейдет под контроль новой структуры — АО «Крымэнерго» со 100% долей участия государства в уставном капитале. Об этом РБК рассказал представитель Минэнерго.

По его словам, под ответственность нового предприятия передадут все объекты, эксплуатируемые ГУП «Крымэнерго», а также энергосети, которые будут построены в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

При этом Москва заключит специальное акционерное соглашение с крымскими республиканскими властями, которым закрепит особый порядок управления ценными бумагами АО «Крымэнерго» (доля республики в компании составит 25% плюс одна акция).

Представитель ведомства подчеркнул, что согласно постановлению правительства, в федеральную целевую программу были внесены изменения, которые предусматривают реализацию пяти дополнительных мероприятий, «направленных на устранение сетевых ограничений и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей» в Крыму. Из бюджета на дополнительные работы выделят 8,9 млрд руб.

В опубликованном 18 сентября проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы говорится, что Минэнерго планирует внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. В назначении указана федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года».

О том, что в Крыму планируется энергетическая реформа, которая предполагает создание контролируемой «Россетями» структуры для управления всей энергетической инфраструктурой, ранее 22 сентября сообщил со ссылкой на источник «Коммерсантъ».

​Два источника РБК подтвердили, что от лица государства АО «Крымэнерго» будут управлять «Россети». Представитель энергохолдинга заверил, что такой проект серьезно обсуждается. От более детальных комментариев собеседник отказался. ​