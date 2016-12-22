СМИ узнали об участии в анализе авиакатастрофы в Ростове компании из США

К расследованию авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании flydubai привлекли специалистов американской компании Rockwell Collins, которая занимается производством систем индикации параметров на стекле перед глазами летчика — Head Up Display (HUD). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Эксперты Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили вероятную причину этой аварии — большинство экспертов полагают, что управлявший Boeing командир Аристос Сократуос, пытаясь увести машину на круг после неудавшейся посадки в Ростове-на-Дону, потерял ориентировку в пространстве и направил самолет вниз, вместо того чтобы набирать высоту.

Специалисты считают, что пилот оказался во власти соматогравитационных иллюзий, то есть стал игнорировать показания приборов, прислушавшись к собственным ощущениям, а его вестибулярный аппарат и «подсказал» летчику ошибочное направление движения к земле.

Согласно статистике, пишет «Коммерсантъ», соматогравитационные иллюзии становятся причиной каждой десятой авиакатастрофы. При этом почему такие иллюзии у летчиков возникают, сказать точно никто не может. Считается, что в целом этому способствует усталость летчика или пережитый им стресс, отсутствие видимых ориентиров на земле, скрытая за облаками или в темноте линия горизонта.

Посадка разбившегося самолета проходила в сложных условиях — пилот заходил на полосу дважды и оба раза не решился сесть из-за облаков, дождя, темноты и ветра. При этом ряд экспертов, которые вели расследование, предположили, что еще одним дополнительным фактором, который мог спровоцировать потерю пилотом ориентации в пространстве, могла стать еще и смена индикации на расположенном перед его глазами — HUD.

HUD представляет собой современную систему, которая устанавливается на новейшие модели самолетов, такие как последние Boeing 787 Dreamliner или, например, на Airbus 318, указывает газета. Это прозрачный дисплей перед глазами управляющего летчика с индикацией на нем параметров полета.

Разбившийся Boeing стал первым в мире самолетом, оснащенным этой технологией, — авиакомпания специально установила эту систему на самолет, комплектацией которого HUD не предусмотрена.

Пилот может менять режим работы HUD в течение полета, совершая движение пальцами по стеклу, — такую систему индикации летчики называют «айфоновской».

Специалисты, расследовавшие катастрофу, считают, что, если бы изображения, которые пилот видел на стекле, были зафиксированы бортовыми самописцами, то это бы позволило получить более полную картину случившегося. Однако режимы индикации на HUD, в отличие от речи и параметров полета, ни один из самописцев Boeing не записал.

Производитель HUD, компания Rockwell Collins пообещала восстановить последовательность смены изображений на дисплее Boeing 737–800 и предоставить результаты МАК в виде видеофильма. После этого эксперты планируют совместить индикацию HUD с общим графиком параметров полета.

Собеседник газеты указывает, что информация, полученная в ходе этого эксперимента, нужна будет комиссии «скорее на будущее», чтобы установить, нет ли связи между индикацией на стекле и потерей летчиком ориентации в пространстве.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании flydubai, выполнявшей рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился утром 19 марта 2016 года, при повторном заходе на посадку в тяжелых метеорологических условиях. На борту находились 62 человека, в том числе семь членов экипажа, все они погибли.