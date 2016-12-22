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Глава «Нафтогаза» допустил возобновление закупки российского газа
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Глава «Нафтогаза» допустил возобновление закупки российского газа
Бизнес, 08:19
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Глава «Нафтогаза» допустил возобновление закупки российского газа

К 2030 году Украина может возобновить закупку газа у России. Об этом заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко​, сообщает издание «Новое время».

«Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы... Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть», — заявил Витренко.

Глава «Нафтогаза» добавил, что «если нет устойчивой системы развития», происходит «возвращение к старой, более устойчивой». Витренко отметил, что речь идет об олигархической системе. Он подчеркнул, что это «базовый» сценарий.

В июне генеральный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова возобновить закупки газа у российского «Газпропа». Однако он отмечал, что это произойдет лишь после того, как компания выполнит требования Стокгольмского арбитража.

«Газпром» в 2015 году подал иск к «Нафтогазу», потребовав взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в период с 2012 года по 2013 год, которую «Нафтогаз» должен был оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива).

Стокгольмский арбитражный суд отменил требование «бери или плати», удовлетворив требование украинского холдинга. Также суд удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» по поводу пересмотра цен на газ в контракте с «Газпромом», отменив запрет на реэкспорт газа.

Теги: "Нафтогаз Украины" , "ГАЗ"
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