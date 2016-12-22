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Ляскин рассказал об очной ставке с подозреваемым в нападении на него
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Ляскин рассказал об очной ставке с подозреваемым в нападении на него
Общество, 07:20
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Ляскин рассказал об очной ставке с подозреваемым в нападении на него

Координатор московского штаба политика Алексея Навального Николай Ляскин рассказал об очной ставке с подозреваемым в нападении на него. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Проходила очная ставка с человеком, который якобы меня ударил трубой по голове. Якобы, потому что он говорит, что это он сделал, а я из тех фрагментов лица, которые запомнил, не готов утверждать, что это был он», — написал он.

Подозреваемый, по словам Ляскина, рассказал о том, как он планировал нападение. Задержанный уточнил, что он должен был ударить координатора штаба Навального деревянной скалкой, однако поленился пойти в магазин, в связи с чем решил взять обрезок железной трубы, рассказал Ляскин. «По его [задержанного] словам, я передал ему деньги в штабе при рукопожатии в первый день знакомства, в тот момент, когда рядом были люди!», — добавил соратник Навального.

Он отметил, что у подозреваемого «достаточно не плохой адвокат Духовская И. В., которая до адвокатуры 25 лет работала следователем (по ее словам)». «Кто ее оплачивает совершенно не понятно», — подчеркнул Ляскин. После того, как все протоколы были подписаны дознаватель «достал акт на выемку моего телефона», добавил он, отметив, что телефон с собой не взял.

Руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов 20 сентября рассказал, что полиция допросила Николая Ляскина по делу о нападении в качестве потерпевшего. «Но вызывает сомнения тот факт, что у потерпевших не пытаются изъять телефон, а у Ляскина хотели», — говорил он.

На координатора московского штаба Алексея Навального напали вечером 15 сентября. Он рассказал, что злоумышленник подошел к нему сзади и несколько раз ударил по голове железной трубой, завернутой в газету. После этого неизвестный скрылся.Врачи диагностировали у Ляскина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство). Адвокат Ляскина заявлял о намерении добиться переквалификации дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Источник РБК, близкий к МВД, сообщал, что в рамках дела о нападении был задержан футбольный фанат из Санкт-Петербурга Алексей Щербаков. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Теги: Алексей Навальный , очная ставка , Николай Ляскин
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