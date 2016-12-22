Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,22 57,84 EUR Нал. 69,56 68,94 USD Бирж. 57,90 -0,22 EUR Бирж. 69,15 +0,04 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 3621,14 -241,86 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,45 +0,48% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7263,90 -0,11%
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО
Лента новостей
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО 02:04, Политика Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии 01:29, Политика ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии 01:13, Политика Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны 00:38, Политика Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек 00:15, Общество Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными 00:00, Финансы Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней 21 сен, 23:52, Политика В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло» 21 сен, 23:42, Общество Полтриллиона на двоих: что вскрыл запуск нового механизма санации банков 21 сен, 23:39, Финансы Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному 21 сен, 23:11, Политика Десять команд Премьер-лиги вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала 21 сен, 22:52, Спорт Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным 21 сен, 22:35, Фотогалерея  Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль 21 сен, 22:20, Финансы Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 21 сен, 22:18, Общество Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 21 сен, 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21 сен, 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21 сен, 21:53, Спорт Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета 21 сен, 21:49, Общество В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте» 21 сен, 21:37, Общество Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну 21 сен, 21:34, Политика Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии 21 сен, 21:21, Политика СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону 21 сен, 21:14, Общество «Локомотив» потерял шансы защитить титул обладателя Кубка России 21 сен, 21:13, Спорт Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб. 21 сен, 21:08, Экономика Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года 21 сен, 20:55, Экономика ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово 21 сен, 20:45, Общество Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы 21 сен, 20:32, Политика Лепс и сын Агаларова откроют на Петровке ресторан «Рюмка водки» 21 сен, 20:29, Общество
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО
Политика, 02:04
0
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского МИДа.

«В ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив отношений Россия-НАТО, а также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении. Лавров и Столтенберг также обсудили ситуацию на Украине и российско-белорусские военные учения «Запад-2017», отмечается на сайте НАТО. ​

Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» Еще 9 фото
Фотогалерея

Военные учения «Запад-2017» начались 14 сентября и завершились 20 сентября. За учениями следили около 100 иностранных военных атташе. В Минобороны сообщали, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих.

В интервью The Guardian 8 сентября Йенс Столтенберг заявлял, что заявления российского оборонного ведомства об участии 13 тыс. военных могут не соответствовать действительности. По его словам, Россия занижала число участников в учениях «Запад» в 2009 и 2013 годах.

​В середине сентября замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия восстановит отношения с НАТО в ближайшие два года. По его мнению, восстановление отношений «определено», поскольку Россия, как и НАТО, знает «ценность мира лучше, чем кто-либо другой». 

Теги: НАТО , встреча , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров
Главное
Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии Политика
Материалы по теме
Столтенберг назвал «обстоятельной» встречу Совета Россия — НАТО Политика
Столтенберг рассказал об итогах встречи Совета Россия — НАТО Политика
Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку