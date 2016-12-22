Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщается на сайте российского МИДа.

«В ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив отношений Россия-НАТО, а также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении. Лавров и Столтенберг также обсудили ситуацию на Украине и российско-белорусские военные учения «Запад-2017», отмечается на сайте НАТО. ​

Военные учения «Запад-2017» начались 14 сентября и завершились 20 сентября. За учениями следили около 100 иностранных военных атташе. В Минобороны сообщали, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих.

В интервью The Guardian 8 сентября Йенс Столтенберг заявлял, что заявления российского оборонного ведомства об участии 13 тыс. военных могут не соответствовать действительности. По его словам, Россия занижала число участников в учениях «Запад» в 2009 и 2013 годах.

​В середине сентября замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия восстановит отношения с НАТО в ближайшие два года. По его мнению, восстановление отношений «определено», поскольку Россия, как и НАТО, знает «ценность мира лучше, чем кто-либо другой».