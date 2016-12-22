ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) по состоянию на сентябрь 2017 года уничтожили более 96 тыс. объектов международных террористических группировок, сообщается на сайте газета «Красная звезда» — официального печатного органа Минобороны.

В частности, было обезврежено около 50 тыс. взрывоопасных предмета. В инфографике, опубликованной на сайте газеты, указывается, что российские вооруженные силы совершили более 30 тыс. боевых полетов и свыше 92 тыс. авиаударов.

В числе объектов указаны командные и опорные пункты террористов, скопление боевиков, лагеря их подготовки, склады боеприпасов и оружия, станции перекачки топлива, нефтяные месторождения и нефтегазовые комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Согласно информации на сайте газеты, российские военные разминировали почти 2 тыс. га территории в Алеппо и еще более 2 тыс. га — в Пальмире. Всего освобождено 87,4% территории Сирии, говорится на сайте «Красной звезды».

​В начале сентября начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что правительственная армия Сирии при участии российских ВКС за две недели уничтожили свыше 1,2 тыс. боевиков в Сирии. «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зора, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы», — отмечал он.

Накануне, 21 сентября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в ближайшую неделю сирийский город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден.