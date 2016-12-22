Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 273, сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.
Ранее российский МИД сообщал, что в жертвами землетрясения стали около 250 человек. В ведомстве отмечали, что никто из граждан России в результате случившегося не пострадал. На момент землетрясения в Мексике находилось около 100 российских туристов.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 98 км юго-западнее Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. После землетрясения последовали еще 11 толчков до 4,0. В результате случившегося было разрушено большое количество зданий, проводилась эвакуация. Землетрясение оставило без электричества около 4 млн жителей.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенье Ньето в связи с погибшими при землетрясении. Он также предложил оказать необходимую помощь в ликвидации последствий.