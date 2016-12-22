В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло»

В Москве госпитализировали актера, режиссера и автора «Приключений пингвиненка Лоло» Виктора Мережко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Ему стало плохо, вызвали скорую. Сейчас он находится в Боткинской больнице», ​- сказал собеседник агентства.

Виктору Мережко в июле исполнилось 80 лет. Всего по сценариям Мережко снято около 50 фильмов и сериалов. В их числе — «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина», «Уходя — уходи», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Курочка-ряба». Кроме того, он является автором сценария сериалов «Сонька — Золотая Ручка» и «Провинциалы» и других.

Он также написал сценарии к более чем 10 мультфильм. В период с 1986 по 1987 были сняты три части мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло».

В 1987 году он получил государственную премию СССР за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву». Мережко является членом правления Союза кинематографистов России.