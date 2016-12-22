Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному

Министерство юстиции считает обязательства российских властей перед политиком Алексеем Навальным и предпринимателем Петром Офицеровым выполненными и расценивает призыв Совета Европы дать доступ Навальному к президентским выборам в России как политическое давление. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минюсте утверждают, что Совету Европы была предоставлена вся информация об исполнении российскими властями постановления ЕСПЧ. По мнению ведомства, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) и представители делегаций «не нашли возможности внимательно изучить представленные российской стороной материалы и проанализировать все обстоятельства». Итоговое решение Совета Европы по делу Навального и Офицерова свидетельствуют «о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции», а также «демонстрируют явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны», считают в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что считают это «попыткой недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы» для того, чтобы «оказать политическое давление на российские власти в предстоящий электоральный период».

«Минюст России подтверждает неизменность юридической позиции российской стороны», — подчеркивается в сообщении. В ведомстве добавили, что исходят из того, что все конвенционные обязательства по исполнению постановления ЕСПЧ Россия «осуществила надлежащим образом». «Пересмотр оспоренного заявителями приговора произведен, а присужденная компенсация выплачена в полном объеме», — заключили в Минюсте.

О том, что российские власти продолжают нарушать права Алексея Навального КМСЕ заявил 21 сентября. Орган призвал Москву «срочно принять меры для устранения последствий [принятого судебного решения], в частности запрета на то, чтобы господин Навальный баллотировался на выборах».

Ленинский суд Кирова в июле 2013 года признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в мошенничестве. ЕСПЧ вынес решение о нарушении их прав при рассмотрении «дела «Кировлеса» в феврале прошлого года. В ноябре 2016 года Верховный суд отменил приговор политику и вернул дело на новое рассмотрение.



Ленинский суд Кирова в феврале снова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам колонии условно. В соответствии с российским законодательством, судимость политика является препятствием для его регистрации на президентских выборах в 2018 году.