Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России

Санация «Открытия» и Бинбанка показала недочеты банковского надзора России. Платить за спасение банков и триллионные вливания в их капитал приходится всем рублевым заемщикам, полагает главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев

Сергей Гуриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ситуация, которая привела к санации крупных банков, свидетельствует, что банковский надзор в России проводится с серьезными недочетами. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил главный экономист ЕБРР, доктор экономических наук Сергей Гуриев.

«Масштаб проблем показывает серьезные недочеты банковского надзора в России — в том числе и в недавние годы. Счет вливаний в капитал пошел на триллионы рублей», — подчеркнул экономист.

В то же время Гуриев признал, что Центробанк «успешно справляется с рекапитализацией проблемных банков». При этом ЦБ использует новый инструмент — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Действия регулятора позволяют избежать паники в финансовом секторе.

Экономист подчеркнул, что платить за вливание триллионов рублей в капитал проблемных банков при санации вынуждены рублевые заемщики. Сдерживать инфляцию помогают только процентные ставки Центробанка. «Каждый триллион — это 1% ВВП и 2,5% денежной массы М2. Если бы ЦБ не использовал процентные ставки, то каждый напечатанный триллион был бы фактически эквивалентен 2,5-процентному инфляционному налогу на всех держателей рублей», — пояснил Гуриев.

За последний месяц Центробанк объявил о санации двух крупных российских банков — банка «Открытие» и Бинбанка, занимающих 8-е и 12-е место по размеру активов среди российских финансовых организаций. В обоих случаях регулятор заявил о планах прибегнуть к средствам Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Санация «Открытия» стала крупнейшей в истории российского банковского сектора. В числе причин, которые привели регулятора к этому решению, были названы попытка банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах» и неудачная санация самим «Открытием» банка «Траст».

О санации Бинбанка стало известно 21 сентября. Помимо Бинбанка ЦБ объявил о намерении заняться и Рост Банком, обязательства по санации которого ранее брал на себя Бинбанк. При этом Центробанк пообещал, что финансовые организации продолжат работу в обычном режиме. Потребность Бинбанка в капитале в ЦБ оценили в 250–350 млрд руб.

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что, несмотря на санацию двух крупных банков, «эффект домино» не угрожает финансовому сектору России. Поздышев пояснил, что сейчас российские банки в достаточной мере обособлены друг от друга, чтобы избежать серьезных негативных последствий.