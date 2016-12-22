Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб.

Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в России составил 10 329 руб. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

С первого квартала показатель прожиточного минимума повысился на 4,4%. В июне он был на уровне 9 909 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум был зафиксирован правительством на уровне 11 163 руб., для пенсионеров — 8 506 руб., детей — 10 ​​160 руб.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал за два года сравнять размеры минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. 18 сентября правительство одобрило поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года МРОТ должен достигнуть уровня в 9 ​489 руб.