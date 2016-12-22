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ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово
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ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово
Общество, 20:45
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ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово

Администрация гражданской авиации (GCAA) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начала расследование инцидента, произошедшего с Airbus A380 авиакомпании Emirates в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 10 сентября во время посадки самолета в Домодедово, следовавшего по маршруту Дубай — Москва. Airbus по неизвестным причинам снизился до высоты 120 м на расстоянии около 15 км от взлетно-посадочной полосы. По данным GCAA, нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м.

Авиалайнер смог совершить посадку только с третьей попытки. На борту авиалайнера находились 446 человек, включая 26 членов экипажа. В GCAA назвали происшествие «серьезным инцидентом», отметив, что тогда «почти произошла катастрофа».

Самолет действительно два раза уходил на второй круг, однако ситуация не носила катастрофический характер и не представляла угрозу пассажирам, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. «Причины, по которым экипаж не смог два раза приземлиться, устанавливает сама авиакомпания», — сказал он.

Сотрудник пресс-службы Домодедово Александр Власов сообщил РБК, что «видел информацию, что самолет сблизился с землей», однако «информации, насколько это соответствует действительности», у него нет. «Лучше уточнить у авиакомпании причины сближения, так как аэропорт не занимается организацией воздушного движения и соответственно не комментирует причины, если самолет заходит на второй круг», — посоветовал он.

Теги: Россия , ОАЭ , аэропорт Домодедово , Airbus A380
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