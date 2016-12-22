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Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года
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Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года
Экономика, 20:55
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Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года

В сентябре индекс потребительского оптимизма в ЕС повысился, сообщает Bloomberg. Показатель достиг максимума, оказавшись на уровне, который до этого фиксировался только в начале 2001 года.

Как отмечает агентство, эти данные дают Европейскому центробанку повод для улучшения прогнозов экономического роста стран континента. По последним данным, ЕЦБ прогнозирует для экономики ЕС в 2017 году самый быстрый рост за последнее десятилетие.

С 2001 года минимального уровня индекс потребительского оптимизма достиг в начале 2009 года, на волне глобального экономического кризиса. С конца 2015 года показатель показывает устойчивые темпы роста.

В августе Bloomberg, ссылаясь на мнение аналитиков, признал Еврозону и Японию локомотивами мирового экономического роста. В 2017 году, по данным агентства, европейская экономика выросла соответственно на 0,6 и 2,2% в квартальном и годовом выражении против 0,3 и 1,6% в аналогичном периоде 2016 года. При этом локомотивом роста для самой Европы стала экономика Германии.

Теги: ЕС , евро
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