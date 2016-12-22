В Москве эвакуировали ТЦ «Калужский»

Посетителей и персонал столичного торгового центра «Калужский» эвакуировали сотрудники полиции из-за звонков о минировании. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

«Все закрыто на вход. Чрезвычайная ситуация», — заявил корреспонденту РБК один из полицейских. Возле входа в торговый центр находятся автомобили полиции и несколько машин скорой помощи.

Фото: РБК

Фото: РБК

Фото: РБК

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эвакуация также проходит в ТЦ «Домодедовский», «Принц Плаза», «Капитолий» и «Азовский».

Ранее 21 сентября были эвакуированы управы шести московских районов. Людей вывели из управ районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский и Кунцево. Всего оттуда эвакуировали около 600 человек.

Кроме того, 21 сентября эвакуация прошла в здании компании «Яндекс». Директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков заявил, что в здании сработала пожарная сигнализация. Ранее в офис компании «Яндекс» приезжал президент Владимир Путин. По словам Манджикова, эвакуация была объявлена, после того как президент «давно» уехал из «Яндекса».

Накануне в Москве из-за сообщений об угрозе взрывов людей эвакуировали из восьми торговых центров — «Облака», «Ролл Холл», «Рио», «Кунцево плаза», «Горбушкин двор», «Ашан сити», «Водный» и «Мегаполис». Сообщения о минировании оказались ложными.

Неизвестные начали массово звонить в правоохранительные органы и сообщать о минировании торговых центров, школ, гостиниц, школ и вокзалов в Москве 13 сентября. Всего эвакуации прошли в 25 городах России. В полиции оценили нанесенный телефонными террористами ущерб в 300 млн руб. Опрошенные РБК эксперты заявили, что простой торговых центров вызвал убытки на сотни тысяч долларов.

По факту ложных звонков о минировании ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).