На Украине суд отказал «Нафтогазу» в банкротстве завода «Росатома»

Хозяйственный суд Донецкой области отказал украинской компании «Нафтогаз» в возбуждении дела о банкротстве завода ​«Энергомашспецсталь», входящего в машиностроительный холдинг российского «Росатома». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда.

«Энергомашспецсталь» является должником «Нафтогаза». В 2015 году суд постановил взыскать с предприятия в пользу компании более $491 тыс. долга. В эту сумму также были включены пеня и инфляционные потери. Сумма основного долга предприятия на тот момент составляла 7,9 млн гривен. В мае 2016 года срок по уплате долга был продлен на полтора года с оценкой суммы в 6,1 млн гривен.

Позднее «Нафтогаз» обратился в суд с требованием признать предприятие банкротом. К этому моменту полная сумма задолженности выплачена не была. «Энергомашспецсталь» вернул «Нафтогазу» около 6 млн гривен.

В суде в признании предприятия банкротом отказали. Это связано с тем, что по украинскому законодательству признать предприятие банкротом можно, только если сумма его задолженности превышает 300 минимальных размеров оплаты труда. Однако к сентябрю задолженность «Энергомашспецстали» составляла чуть более 386 тыс. гривен (около $15 тыс.), что не соответствует установленным требованиям.

«Энергомашспецсталь» была приобретена машиностроительным холдингом российского «Росатома», «Атомэнергомашем», в декабре 2010 года. Заявление о банкротстве предприятия компания «Газ Украины», «дочка» украинского «Нафтогаза», подала в августе.