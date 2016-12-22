Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

В Париже прошла массовая акция протеста противников реформы трудового законодательства, в которой приняли участие до 55 тыс. человек. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, пишет Le Monde.

Акция протеста была организована несколькими крупными профсоюзами. Всего на улицы в Париже, по разным оценкам, вышли от 16 тыс. до 55 тыс. человек. Акции протеста прошли не только в столице — по всей стране было запланировано около 200 мероприятий и митингов. В Париже в акции приняли участие социалисты и члены Коммунистической партии, в том числе секретарь Французской коммунистической партии (ПКФ) Пьер Лоран.

В 13-м округе Парижа демонстранты вступили в столкновения с полицией. Для разгона активистов правоохранительные органы применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты кидали в полицейских камни.

Манифестации 21 сентября стали второй волной масштабных акций протеста после 12 сентября, когда на улицы вышли до полумиллиона протестующих. Участники акций недовольны анонсированной руководством страны реформой трудового законодательства.