Медведев вручил орден своему преподавателю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени профессору юридического факультета СПбГу, академику РАН Юрию Толстому, у которого учился. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Жизнь непредсказуемая. Если бы мне в 1985 году, когда Юрий Кириллович у меня спецкурс читал, кто-нибудь сказал, что через много лет я буду вручать высшую награду нашей страны, которая к тому времени будет называться Российская Федерация, Юрию Кирилловичу Толстому — я бы в это никогда не поверил. Мне бы показалось, что это бред сумасшедшего. Но это так», — сказал Медведев.

Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 августа. Орден вручен «за большой вклад в развитие юридических наук и подготовку квалифицированных специалистов».

24 сентября Толстому исполнится 90 лет.

Толстой написал более 200 научных трудов, включая десять монографий. Также он является автором нескольких автобиографических книг.

В 2007 году Толстому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие юридических наук, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю плодотворную деятельность», а в 2002 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за заслуги в научной и педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».