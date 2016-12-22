Глава «Нафтогаза» заявил об увеличении суммы иска по Крыму до $7 млрд

Сумма заявленного к России иска государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» о возмещении убытков, понесенных из-за национализации активов компании в Крыму, увеличилась до $7 млрд. Об этом в четверг, 21 сентября, на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Сумма — более 5 млрд. дол. США. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 млрд дол.» — написал Витренко. По его словам, сумма является «консервативной» оценкой рыночной ценности утраченных активов, которую дали международные эксперты. Витренко отметил, что речь идет о производственных активах «дочки» «Нафтогаза» — «Черноморнефтегаз» и другие активы дочерних предприятий нефтегазовой компании.

«При этом мы никаким образом не признаем, что Крым перестал быть частью государства Украины. Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация» — подчеркнул Витренко. В связи с этим компания возложила ответственность за утрату активов на Россию.

По мнению Витренко, принятый к рассмотрению иск «Нафтогаза» «свидетельствует о том, что арбитры нашли достаточные основания рассматривать именно ответственность Российской Федерации, а не виртуальной «власти независимого Крыма».

Накануне 20 сентября представитель «Нафтогаза» сообщил РБК, что компания направила иск к России в Постоянную палату третейского суда в Гааге (ППТС). В пресс-релизе компании указывалось, что «Нафтогаз» потерял $5 млрд из-за «оккупации» полуострова. В «Нафтогазе» заявили, что решение по делу будет вынесено до конца 2018 года.

В начале августа ППТС начала рассматривать иск «Нафтогаза» к России на сумму в $2,6 млрд, поданный в связи с «захватом ценных энергетических активов» в Крыму. Сам иск был подан еще в октябре 2016 года. Россия не признала юрисдикцию международного трибунала и ППТС по данному делу.

Парламент Республики Крым в марте 2014 года принял решение национализировать активы «Нафтогаза», расположенные на полуострове. Под контроль крымских властей перешла собственность «Черноморнефтегаза», в том числе буровые вышки на крымском шельфе в акватории Черного моря. Также в собственность республики перешли объекты газоснабжения и газотранспортная сеть «Укртрансгаза» — дочернего предприятия «Нафтогаза». Власти Крыма объяснили национализацию активов украинской нефтегазовой компании необходимостью «бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения».