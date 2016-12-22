Полиция попросила арестовать брата лидера «Христианского государства»

Полиция обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой арестовать брата лидера движения «Христианское государство» Юрия Калинина и других активистов, причастных к поджогам в связи с фильмом «Матильда». Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Ходатайство МВД будет рассмотрено в суде сегодня, 21 сентября. Обвиняемые уже доставлены в суд.

Юрий Калинин, Денис Манталуц и Александр Баянов были задержаны 20 сентября. В тот же день был задержан и сам лидер «Христианского государства» Александр Калинин. Его правоохранительные органы обвинили в публичных призывах к совершению противоправных действий, а именно — призывах сжигать кинотеатры, где будет показан фильм «Матильда».

Позднее 21 сентября Александр Баянов признался в поджоге офиса Учителя в Санкт-Петербурге. По его словам, бутылки с зажигательной смесью в здание он кинул вместе с Юрием Калининым.

Студию Учителя в Санкт-Петербурге подожгли 31 августа, в день дня рождения балерины Матильды Кшесинской, которой посвящен фильм. Позднее, в ночь на 11 сентября неизвестные подожгли автомобили возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает адвокат Учителя Константин Добрынин. Возле сгоревших машин были обнаружены разбросанные записки с надписью: «За Матильду гореть».

Организацию «Христианское государство — Святая Русь» Добрынин обвинил в причастности к поджогу студии Учителя сразу после нападения.