Минобороны Белоруссии сообщило о возвращении российских военных на родину

Российские военнослужащие, принимавшие участие в военных учениях «Запад-2017», возвращаются на базы в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«До 30 сентября все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учении, возвратятся в места постоянной дислокации», — указывается в сообщении.

По данным Минобороны Белоруссии, 21 сентября в Россию отправятся первые эшелоны с российскими военными. В настоящий момент на железнодорожный транспорт погружают российское вооружение и технику.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении учений «Запад-2017». По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи. «Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что военные России и Белоруссии смогли продемонстрировать свои возможности «по обороне Союза и интересов наших государств». Президент Белоруссии поздравил военнослужащих с успешным завершением учений и объявил им благодарность.

Лукашенко пошутил, отвечая на вопрос о том, почему президент Владимир Путин отсутствовал на белорусском этапе учений. «Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет», — сказал президент Белоруссии. Он добавил, что российская и белорусская сторона изначально договорились совместно принять учения в белорусском Борисове, но потом решили разделиться. «Путин [будет] на севере, в Ленинградской области, а я — в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», — подчеркнул Лукашенко.